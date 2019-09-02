Эмильбек Каптагаев просит пересмотреть дело Садыра Жапарова

Экс-глава Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев обратился к Генпрокурору Откурбеку Джамшитову. Свое письмо он опубликовал на странице в Facebook.

По его словам, он неоднократно заявлял о том, что доказательств участия Жапарова в захвате заложника в уголовном деле нет, как нет и прямых показаний свидетелей.

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«Лично я никаких претензий к нему по вопросу захвата в заложники не имею, его там в Караколе не было. Садыра Жапарова осудили на 11 лет и 6 месяцев только лишь на основании показаний Кенжебека Жумабаева, которые он написал после того, как его осудили по тому же уголовному делу на 8 лет. Он дал показания, что захват заложника организовал по заданию Жапарова и во время тех событий он переговаривал с ним по телефону и получал какие-то указания», — напомнил бывший чиновник.

Он отметил, что следствие так и не доказало факт сотрудничества Садыра Жапарова и Кенжебека Жумабаева и выразил мнение, что дело Садыра Жапарова должно быть пересмотрено, необходимо провести дополнительное расследование и уточнить роль Кенжебека Жумабаева.

Суды всех инстанций приговорили Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-нардепа осудили за захват в заложники Эмильбека Каптагаева, который тогда был полпредом правительства в Иссык-Кульской области. Сам Каптагаев от поддержания обвинения отказался.