«Бир Бол» за максимум свобод для предпринимателей

Кандидат от партии «Бир Бол» Руслан Акматбек 6-8 сентября провел ряд встреч с жителями Иссык-Кульской области в рамках агитационной кампании.

Успешный медиаменеджер представил программу «Бир Бола», а также рассказал об обновлении состава.



«Состав партии «Бир Бол» обновился практически полностью. Вместе с трансформацией политорганизации мы стремимся внести посильный вклад в обновление политической элиты честными, компетентными и принципиальными людьми. Наша партия нацелена на повышение ответственности парламента перед гражданами», — заявил Руслан Акматбек.



«Время лидеров старого формата ушло. Несмотря на то что многие из них все еще хотят остаться и влиять на политические процессы, их усилия будут напрасными. Наше общество требует реформ и перемен», — отметил он.

Далее Руслан Акматбек предложил ряд реформ в сфере либерализации экономики и облегчения условий ведения бизнеса. «Мы в первую очередь займемся созданием условий для увеличения доли МСБ в экономике, минимизацией регулирования со стороны госорганов. Мы планируем cократить социальные отчисления с 27,5 процента до 15 процентов. Освободим от налогов и патентов весь бизнес с оборотом меньше 8 миллионов сомов. Упраздним Финполицию, проведем декриминализацию в сфере экономической деятельности и не позволим привлекать бизнес по статье «Коррупция», — рассказал он.

Также, по словам кандидата, партия планирует упразднить НДС для международных переводов в туристических целях. «Мы будем развивать внутренний туризм и уделим особое внимание обновлению инфраструктуры и поддержке МСБ. У Кыргызстана есть все предпосылки стать туристическим раем. Наши меры политики в Иссык-Кульской области нацелены на то, чтобы турбизнес получил глоток свежего воздуха для развития, создания рабочих мест с учетом экологической устойчивости», — заключил он.

Руслан Акматбек — общественный деятель. Окончил Стамбульский университет. Вернувшись на родину, продолжил свое обучение в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына. Окончил магистратуру по специальности «Право». Руслан Акматбек долгое время проработал в частном секторе, где руководил собственной компанией. Был приглашен в Государственный комитет по управлению государственным имуществом в качестве советника председателя. В 2009 году был назначен директором Ассоциации молодых предпринимателей «ЖИА».



Совместно с усилиями правительства, гражданского общества, СМИ и местных властей смог реализовать крупные проекты, направленные на упрощение деятельности предпринимателей.



В 2017-м возглавил радио «Марал».

***

Оплачено из избирательного фонда политической партии «Бир Бол» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынарой Кыясовной.