В Кыргызстане штрафы за плевки снизят и уравняют с курением

В Кодексе о нарушениях слово «плевки» убирают и обобщают с другими нарушениями в асоциальные действия. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель начальника ГУОБДД Иманалы Саркулов.

По его словам, предлагаемые изменения в кодексе убирают пункт 1 статьи 71, где шла речь о плевках.

«Мы все это переносим в статью 53, где говорится о курении в запрещенных местах. В нее добавим пункт об асоциальных действиях. Таким образом, за плевки и другие проступки штраф будет 1 тысяча сомов», — рассказал Иманалы Саркулов.

Фракция поддержала предложенные изменения в Кодекс о нарушениях.