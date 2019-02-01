Сомнительные личности. Министра здравоохранения критикуют за кадровую политику

В Министерстве здравоохранения Кыргызстана, нарушая закон, без конкурса принимают на работу. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Сагындык Келдибаев.

По его словам, начальника одного отдела приняли на работу без конкурса.

«Некоего Дастана вы назначили в отдел закупок, но на него возбуждено дело. Еще на вашего Нурлана Бейшеналиева АКС возбуждает дело. Тилека Жантайбекова вы теперь утверждаете директором департамента бишкекского здравоохранения. На него тоже есть дело. Он сменил имя, его ранее звали Мирланом», — заявил нардеп.

Министр ответил, что начальника отдела перевели из аппарата правительства.

«В этом случае закон позволяет принимать без конкурса. А насчет Дастана могу сказать, что на него нет никакого дела. Он вам представит подтверждающие документы», — заверил Космосбек Чолпонбаев.