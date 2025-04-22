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Техноблог

Все для вашего удобства. LG представила монитор Smart Monitor Swing на колесах

Компания LG представила свою новую разработку — Smart Monitor Swing. Устройство развивает концепцию мобильного дисплея, ранее представленную брендом в линейке StanbyMe. Новинка представляет собой 31,5-дюймовый монитор, установленный на удобную стойку с колесиками для легкого перемещения, сообщает Notebookcheck.

В отличие от автономных телевизоров LG StanbyMe, Smart Monitor Swing является полноценным монитором и не оснащен встроенным аккумулятором. Это означает, что его мобильность ограничена длиной кабеля питания. Однако по функциональности подставки он превосходит многие стационарные модели.

Стойка на колесиках обеспечивает не только простое перемещение дисплея, но и широкие возможности регулировки положения экрана. Пользователи могут изменять высоту панели, регулировать ее наклон (вверх/вниз), поворачивать в горизонтальной плоскости (влево/вправо), а также вращать дисплей для смены ориентации с альбомной на портретную.

Дисплей оснащен качественной 31,5-дюймовой 4K IPS-матрицей. Устройство предлагает богатый набор интерфейсов подключения: три порта USB-C (один из которых поддерживает быструю зарядку мощностью до 65 ватт), два разъема HDMI и стандартный 3,5-миллиметровый аудиовыход. Интеграция операционной системы WebOS позволяет использовать монитор автономно, без подключения к компьютеру или смартфону, устанавливая приложения напрямую. За воспроизведение звука отвечают встроенные стереодинамики.

Компания LG пока не раскрывает информацию о стоимости LG Smart Monitor Swing и дате начала продаж.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/326852/
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