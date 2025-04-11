Instagram тестирует видео с доступом по секретному коду

Instagram тестирует новую функцию, которая позволит авторам контента создавать видео Reels с ограниченным доступом. Для просмотра такого контента зрителям потребуется ввести секретный код из букв и чисел, сообщает издание MacRumors.

Отмечается, что Instagram Design недавно поделился Reels, доступ к которому был заблокирован, но содержал подсказку для разблокировки секретной фразы в описании изображения. Пользователи, введя предложенный код, увидели анимированный баннер с надписью «скоро», вероятно, намекающий на скорое появление аккаунта Instagram Design в Threads, новой текстовой платформе от Meta.

По мнению MacRumors, новая функция может предоставить авторам интересный инструмент для повышения вовлеченности аудитории и распространения эксклюзивного контента среди самых лояльных подписчиков. Например, автор мог бы опубликовать Reels, для разблокировки которого требуется конкретное слово, известное только его преданным фанатам, например, кличка домашнего животного.

В Instagram уже существует функция «близкие друзья» для Stories, позволяющая делиться контентом с ограниченным кругом лиц. Также есть возможность скрытых Stories, доступ к которым открывается через личные сообщения (DM). Однако новая опция «закрытых» Reels не требует непосредственного взаимодействия через личные сообщения, что делает ее отличной от существующих инструментов.

Появление тестовой версии указывает на то, что Instagram рассматривает новые способы предоставления авторам большего контроля над распространением их видеоконтента и взаимодействием с аудиторией.