00:00
USD 87.45
EUR 99.89
RUB 1.04
Техноблог

Instagram тестирует видео с доступом по секретному коду

Instagram тестирует новую функцию, которая позволит авторам контента создавать видео Reels с ограниченным доступом. Для просмотра такого контента зрителям потребуется ввести секретный код из букв и чисел, сообщает издание MacRumors.

Отмечается, что Instagram Design недавно поделился Reels, доступ к которому был заблокирован, но содержал подсказку для разблокировки секретной фразы в описании изображения. Пользователи, введя предложенный код, увидели анимированный баннер с надписью «скоро», вероятно, намекающий на скорое появление аккаунта Instagram Design в Threads, новой текстовой платформе от Meta.

По мнению MacRumors, новая функция может предоставить авторам интересный инструмент для повышения вовлеченности аудитории и распространения эксклюзивного контента среди самых лояльных подписчиков. Например, автор мог бы опубликовать Reels, для разблокировки которого требуется конкретное слово, известное только его преданным фанатам, например, кличка домашнего животного.

В Instagram уже существует функция «близкие друзья» для Stories, позволяющая делиться контентом с ограниченным кругом лиц. Также есть возможность скрытых Stories, доступ к которым открывается через личные сообщения (DM). Однако новая опция «закрытых» Reels не требует непосредственного взаимодействия через личные сообщения, что делает ее отличной от существующих инструментов.

Появление тестовой версии указывает на то, что Instagram рассматривает новые способы предоставления авторам большего контроля над распространением их видеоконтента и взаимодействием с аудиторией.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/325625/
просмотров: 4399
Версия для печати
Материалы по теме
Корпорация Apple выпустит стеклянный смартфон к 20-летию iPhone
До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты
DeepSeek хочет повысить эффективность ИИ за счет механизма вознаграждения
Samsung запатентовала дизайн смартфона, который можно сложить вчетверо
Новая консоль Nintendo Switch 2 получит поддержку русского языка
Apple перестанет выпускать iOS для трех моделей iPhone
«Синего экрана смерти» в операционной системе Microsoft больше нет — заменили
Google разрешила подписчикам YouTube Premium делиться видео без рекламы
В Евросоюзе запускают единую операционную систему EU OS на базе Linux
В Сети появились шпионские фотографии внедорожника Xiaomi
Популярные новости
Ученые впервые создали подробную трехмерную карту клеток человека Ученые впервые создали подробную трехмерную карту клеток человека
До&nbsp;$3,5 тысячи вырастет цена iPhone в&nbsp;США после пошлин, подсчитали эксперты До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты
Корпорация Apple выпустит стеклянный смартфон к 20-летию iPhone Корпорация Apple выпустит стеклянный смартфон к 20-летию iPhone
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало детскую экскурсию в&nbsp;нумизматический музей НБ&nbsp;КР ЗАО «МПЦ» организовало детскую экскурсию в нумизматический музей НБ КР
Ксения Собчак рассказала о&nbsp;клинике Назаралиева на&nbsp;своем канале в&nbsp;YouTube Ксения Собчак рассказала о клинике Назаралиева на своем канале в YouTube
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
13 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 апреля: дожди с грозами Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 апреля: дожди с гроз...
19:35
Дональд Трамп хочет за год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кино, концерты и выставки
18:30
14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:59
Непрямые переговоры США и Ирана в Белом доме оценили как конструктивные