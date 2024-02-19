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Техноблог

Компания Google выпустила новую нейросеть для iPhone

Компания Google выпустила для Android фирменный чат-бот Gemini, который теперь доступен и для пользователей iPhone. Для его использования нужно скачать соответствующее приложение, сообщает портал Android Authority.

В то время как для Android потребуется загрузка отдельного приложения, на iOS нейросеть работает в фирменном сервисе Google, который также используется в качестве поисковика. Для переключения между поиском и чат-ботом нужно выбрать соответствующую вкладку в верхней части экрана на главной странице приложения.

Для общения с Gemini можно использовать голосовые, текстовые или фотозапросы. При этом ответ от искусственного интеллекта не озвучивается автоматически. Для его прослушивания нужно нажать на значок динамика.

ИИ может давать краткую выжимку из больших текстов, генерировать программный код, тексты разного формата, изображения и многое другое. Ключевым отличием в работе Gemini на iPhone по сравнению с Android является то, что сервис нельзя использовать вместо Siri и вызывать помощника вне приложения.

Gemini поддерживает русский язык, но сервис не работает при подключении с российским IP-адресом, показывая сообщение: «Gemini пока недоступен в этом регионе».

Google
Фото Google

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/287044/
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