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Техноблог

Смартфон Samsung Galaxy S10 можно взломать, потратив всего $3

Защиту подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев флагманского смартфона Samsung Galaxy S10 взломали обычной дешевой пленкой, купленной в интернете за $3. Об этом сообщило Reuters.

Корейская корпорация не сразу, но признала наличие уязвимости. Она сообщила, что уже готовит патч, который устранит опасную брешь в безопасности.

Digital Trends
Фото Digital Trends. Подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев

До тех пор всем обладателям аппарата рекомендовали прекратить использовать дактилоскопический способ авторизации для разблокировки устройства.

Во время презентации девайса в феврале 2019 года новый датчик отпечатков продвигали как одну из главных «фишек» гаджета и называли его революционным, отметил портал RG Digital.
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