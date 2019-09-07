Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold поступил в продажу

Компания Samsung выпустила вчера, 6 сентября, в продажу смартфон с гибким экраном Galaxy Fold. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Пока устройство доступно только в Южной Корее. Почти через две недели, 18 сентября, смартфон доберется до Франции, Германии, Великобритании и Сингапура.

Изначально Samsung Galaxy Fold должен был поступить в продажу еще в апреле. Однако выход смартфона с гибким дисплеем отложили из-за быстро выходящего из строя экрана.

Samsung Galaxy Fold получил 7,3-дюймовый дисплей Infinity Flex с разрешением 1536×2152 пикселей в разложенном режиме и 4,6-дюймовый экран с 840×1960 точек в сложенном.

Он получил 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 4380 мАч. Цена — $1 тысяча 980.