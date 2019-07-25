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Техноблог

Вторая попытка: гибкий Samsung Galaxy Fold поступит в продажу в сентябре

После проблем с дисплеем в Galaxy Fold, которые обнаружили перед стартом продаж в апреле, потребовалось несколько месяцев, чтобы исправить ошибки в конструкции. И вот Samsung официально объявила, что смартфон снова готов к продаже, сообщил портал @hi-tech.

Внешне складной Galaxy Fold практически не изменился. Главное нововведение — инженеры сделали защитную пленку экрана незаметной. В первой версии устройства журналисты пытались отодрать ее, потому что она выглядела как обычная защитная пленка. Но это специальный полимер, после повреждения которого начинались проблемы с экраном.

Для дополнительной защиты экрана Samsung установила специальные заглушки на петли шарнира, уменьшила расстояние между шарниром и корпусом, добавила дополнительные металлические слои для защиты экрана и улучшила защиту от попадания пыли и мелкого мусора.

Цена смартфона не изменится — $1 тысяча 980.

Основной экран Galaxy Fold имеет диагональ 7,3 дюйма и 2K-разрешение, по соотношению сторон он близок к квадрату — 4,2:3. В сложенном состоянии превращается в телефон с небольшим 4,6-дюймовым дисплеем и разрешением HD+. Дополнительный экран оказался очень длинным из-за соотношения сторон 21:9, такой формат используют в кино.

Galaxy Fold работает на модифицированном Android 9.0, который научили плавно переключаться между двумя дисплеями. Если запустить на маленьком экране одно приложение, то при раскрытии оно появится на большом. Это работает и в обратную сторону.

У нового устройства Samsung шесть камер. Основной модуль имеет три объектива, он работает в разложенном состоянии — это такая же камера, как в Galaxy S10. В углу большого дисплея есть еще две фронтальные камеры и одна на стороне с маленьким дисплеем — для селфи и видеозвонков.

Работает гибридный смартфон-планшет на восьмиядерном процессоре, который создавался по 7-нанометровому техпроцессу. В дополнение к нему идет 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт постоянной памяти.
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