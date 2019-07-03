Xiaomi представила новый смартфон CC9

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e. Базовая версия будет стоить $260, ее упрощенный вариант обойдется в $188.

Экран Mi CC9 диагональю 6,3 дюйма имеет разрешение Full HD+. Смартфон оснащен тройной основной камерой и камерой для селфи, аккумулятором емкостью 4 030 мА·ч, а также процессором Snapdragon 710 SoC. Устройство имеет 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Шестидюймовый экран бюджетной версии гаджета имеет разрешение HD+, а процессор смартфона на уровень пониже — Snapdragon 665. Оба телефона будут представлены в черном, белом и синем цветах.

28 мая стало известно, что Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который сразу получил прозвище «убийца флагманов». Он работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855. На нем же функционируют устройства из премиальных линеек других компаний, таких как Samsung и LG.