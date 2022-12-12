Боец спецназа «Альфа» стал победителем финала «Кубка снайпера»

На стрельбище близ села Сары-Жон Чуйской области состоялся финал «Кубка снайпера». В турнире участвовали 33 стрелка. Об этом 24.kg сообщили в Федерации снайпинга Кыргызстана.

Турнир состоял из 11 упражнений с дистанциями от 50 до 600 метров . В пяти из них стрелки состязались в стрельбе на точность, в двух — на дальние дистанции, в четырех — на динамику.

«Впервые в Кыргызстане прошли соревнования, где все упражнения производились с неустойчивых позиций. На этих соревнованиях ввели три новых упражнения: имитация стрельбы с крыши, стрельба из салона автомобиля и стрельба по динамической мишени «Ромашка», — рассказал председатель правления Федерации снайпинга Айдар Окенов.

По итогам в категории «болтовая винтовка» первое место занял сотрудник спецподразделения «Альфа» ГКНБ. Серебряным призером соревнований стал Сергей Зуев с винтовкой Remington в калибре 6.5 сreedmoor. Бронзовым — Евгений Витхен с винтовкой «Илбирс» в калибре 6.5 creedmoor. Четвертое место занял Азис Жумалиев с винтовкой Mauser M18 long renge в калибре 6.5 creedmoor. А пятым стал Бакир Арыков с винтовкой Remington 700 в калибре 6.5 creedmoor.

Турнир был зарегистрирован в Международной конфедерации Т-класса и велось онлайн-транслирование результатов матча.