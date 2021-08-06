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Спорт

Лионель Месси покинул «Барселону»

Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок его контракта с «Барселоной» истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование — лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы.

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба не могут быть выполнены», — говорится в сообщении.

Лионель Месси играл за клуб 17 сезонов.

Ссылка: https://24.kg/sport/203284/
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