Лионель Месси покинул «Барселону»

Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб «Барселона». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок его контракта с «Барселоной» истек 30 июня. Клуб не смог заключить новое соглашение с 34-летним футболистом из-за регламента чемпионата Испании, где осуществляется строгое финансовое регулирование — лига не регистрирует сделки, если траты клуба превышают доходы.

«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что желания игрока и клуба не могут быть выполнены», — говорится в сообщении.

Лионель Месси играл за клуб 17 сезонов.