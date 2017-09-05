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В городе Ош задержан член ОПГ по кличке Рой

В ночь с 30 на 31 августа в Оше задержан член организованной преступной группировки по кличке Рой. Об этом сообщила пресс-служба УВД южной столицы.

По ее данным, 31-летний Рой задержан в одной из квартир микрорайона «Толойкон», где при обыске обнаружен пистолет Макарова со стертыми номерами и двумя пулями в магазине.

Отметим, в 2013 году задержанный был осужден по статье 97 (убийство) УК КР и отбывал наказание в колонии-поселении № 42 (г. Ош).

Возбуждено уголовное дело по статье 241 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК КР.
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