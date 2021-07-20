В Лейлекском районе сошли селевые потоки. Погиб один человек

В Лейлекском районе Баткенской области сошли селевые потоки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, в результате проливного дождя накануне вечером затоплены дворы жилых домов в селах Козу-Баглан, Катран, Лейлек, Тогуз-Булак, Айкол, Голбо и Чымген. Пострадали также внутрихозяйственные дороги и мосты.

В селе Ак-Терек, по предварительным данным, затоплены 25 жилых домов, дворы 20 жилых домов, школы, детского сада и мечети. Селевой поток унес 16-летнего А.у.А. Его тело нашли местные жители.