В Баткенской области вновь стычка местных жителей с таджикскими пограничниками

Между жителями села Карабак Баткенского района и пограничниками Таджикистана произошла стычка, в ходе которой военные применили оружие, выстрелив в воздух. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана.

«Жители села совершали поминальные молитвы. В это время появился таджикский пограничный наряд. Люди потребовали, чтобы военнослужащие покинули кладбище. Для разрешения конфликта на место прибыли пограничные представители двух государств. Во время переговоров граждане КР начали рыть яму на дороге по маршруту движения таджикских пограничников», — говорится в сообщении ГПС.

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Переговоры пограничников продолжаются. С жителями села ведут разъяснительную работу. Одним из требований граждан является прибытие на место конфликта руководителей органов власти.

Кладбище на участке Эски мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Данный участок местности не описан, но фактически используется гражданами Кыргызстана.

Сегодня на местности собралось около 100 жителей.