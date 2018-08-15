Скончалась Салтанат Саматова

После тяжелой болезни в Бишкеке на 47-м году жизни скончалась известная ведущая, общественный деятель Салтанат Саматова.

Салтанат Саматова родилась 1 марта 1972 года в Бишкеке (Фрунзе). Окончила музыкальную школу имени Мукаша Абдраева и музыкальный факультет Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева.

Свою карьеру начинала в качестве ведущей на радио. Работала на «Кыргыз радио», радио «Европа плюс», вела интеллектуальную программу «Акыл ордо» на телеканале ОТРК.

Редакция 24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.