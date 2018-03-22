Еще несколько улиц закроют для проезда

В связи с ремонтом дорожного полотна с 22 марта закрыто для движения автотранспорта несколько улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, закрыты улицы:

Термечикова (от Толстого до Гагарина) — до 5 июля;

проспект Жибек Жолу (от проспекта Манаса до улицыТ.Молдо) — до 23 апреля;

Салиевой (от Лермонтова до Калинина) — до 15 июля;

Московская (от Суюмбаева до Ибраимова) — до 10 мая;

Ахунбаева (от Садырбаева до Тыналиева) — до 1 мая.

Ранее сообщалось, что закроют отрезок улицы Щербакова (от проспекта Манаса до улицы Ганди) и проспект Жибек Жолу (от Молдо до Исанова).

В связи с ремонтом дорог изменены схемы движения общественного транспорта.