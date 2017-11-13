19:38
+11
USD 69.73
EUR 81.12
RUB 1.18
Общество

Торги по MegaCom продолжаются. В ФУГИ поступили еще два письма

В ФУГИ поступили два письма от бизнесменов (один из Европы, другой - с Кипра. — Прим. ИА «24.kg» ) о намерении приобрести ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Информацию ИА «24.kg» подтвердил глава ФУГИ Болсунбек Казаков.

По его словам, это еще не заявки, а только письма от заинтересованных сторон, и руководство Фонда готово их рассмотреть.

Читайте по теме
Продажа MegaCom. Кто стоит за Еленой Нагорной?

«Более детальную информацию я сообщу позже. Но хотелось бы отметить, что ни у ФУГИ, ни у правительства в целом нет никаких обязательств перед Еленой Нагорной, что мы не будем вести переговоры с другими претендентами на компанию», — подчеркнул Болсунбек Казаков.

Елена Нагорная — бизнес-леди из России. Она стала единственной, кто откликнулся на предложение купить сотовую компанию. Ранее сообщалось, что Елена Нагорная после первоначальных переговоров в Бишкеке отправилась к своим юристам для консультаций.

Ранее MegaСom неоднократно выставляли на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил интереса к покупке.
Ссылка:
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ФУГИ рассказал об объектах, сданных в аренду
19 акционерных обществ завершили свою деятельность с прибылью
От управления госсобственностью с начала года поступило 1,6 миллиарда сомов
Продажа MegaСom: ФУГИ уточняет данные о переговорах с Еленой Нагорной
Продажа MegaСom: куда пропала Елена Нагорная?
ФУГИ выступает акционером в 59 акционерных обществах
Здание Международного университета Кыргызстана отремонтируют спонсоры
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Продажа MegaCom. Вопросы к Елене Нагорной
Популярные новости
Приказ об&nbsp;увольнении шести главврачей Минздрав &laquo;готовил тайно&raquo; Приказ об увольнении шести главврачей Минздрав «готовил тайно»
Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на&nbsp;работу Глава Минздрава рассказал, как депутат парламента просил устроить на работу
У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг У «Белого дома» в Бишкеке активисты собираются на митинг
В&nbsp;Кыргызстане вновь подорожал бензин В Кыргызстане вновь подорожал бензин
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева
Клуб любителей тенниса &laquo;9&nbsp;рота&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;утратой Улана Чолпонбаева Клуб любителей тенниса «9 рота» скорбит в связи с утратой Улана Чолпонбаева
Выбирай правильный тариф, студент! Выбирай правильный тариф, студент!
Первым делом, первым делом... абоненты! Первым делом, первым делом... абоненты!