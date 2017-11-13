Торги по MegaCom продолжаются. В ФУГИ поступили еще два письма

В ФУГИ поступили два письма от бизнесменов (один из Европы, другой - с Кипра. — Прим. ИА «24.kg» ) о намерении приобрести ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom). Информацию ИА «24.kg» подтвердил глава ФУГИ Болсунбек Казаков.

По его словам, это еще не заявки, а только письма от заинтересованных сторон, и руководство Фонда готово их рассмотреть.

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«Более детальную информацию я сообщу позже. Но хотелось бы отметить, что ни у ФУГИ, ни у правительства в целом нет никаких обязательств перед Еленой Нагорной, что мы не будем вести переговоры с другими претендентами на компанию», — подчеркнул Болсунбек Казаков.

Елена Нагорная — бизнес-леди из России. Она стала единственной, кто откликнулся на предложение купить сотовую компанию. Ранее сообщалось, что Елена Нагорная после первоначальных переговоров в Бишкеке отправилась к своим юристам для консультаций.

Ранее MegaСom неоднократно выставляли на аукцион, однако никто из инвесторов не проявил интереса к покупке.