17:42
+26
USD 68.93
EUR 81.36
RUB 1.15
Общество

В Сулюкте в шахте погиб человек

В Сулюкте в шахте при добыче угля под завалами погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области. 

По ее данным,  ЧП произошло 12 августа 2017 года примерно в 18.30 в шахте ОсОО «Ак-Жол».  Отмечается, что он работал без разрешения.

Как сообщается, Сапарбек Салямов, 1980 года рождения, прыгнул в яму, где после раскопки экскаватором был виден уголь, и его завалило землей. Мужчину задавила земля объемом примерно 600 кубических метров. 

Спасатели МЧС и сами шахтеры выташили его тело после четырех часов раскопок, говорится в сообщении.

Отмечается, что в закрытой шахте, где произошла трагедия, не было никаких предупредительных знаков, нет контроля за лицами, без разрешения добывающими уголь.

На областном совещании главный инспектор Госэкотехинспекции Бактыбек Жаныкеев отметил, что одной из причин многочисленных жертв на шахтах является невозможность провести проверку, так как закон разрешает им проверять только раз в году и то по предварительному уведомлению. 

По информации обладминистрации, в городе Сулюкте зарегистрировано 150 горнодобывающих предприятия, из которых функционируют только 31.

С начала 2017 года в шахтах города погибли 9 человек, говорится в сообщении.




Ссылка:
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане убило молнией чабана и полторы тысячи овец
Как кумторовцы спасали шахтеров «Джергалана»
Скончался еще один пострадавший от оползня в Базар-Коргонском районе
В Кыргызстане хотят признать утратившим силу Закон «Об охране труда»
Госэкотехинспекция: В Кара-Сууйском районе работы на шахте, где погибли дети, велись с грубейшими нарушениями
По факту смерти детей на шахте в Оше Госэкотехинспекция создала рабочую комиссию
Темир Сариев дал Госэкотехинспекции пять дней, чтобы разобраться с гибелью людей на шахте в Кара-Суйском районе
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! Лучше связь, выше скорость мобильного Интернета от мобильного оператора О!
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа