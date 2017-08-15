В Сулюкте в шахте погиб человек

В Сулюкте в шахте при добыче угля под завалами погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.

По ее данным, ЧП произошло 12 августа 2017 года примерно в 18.30 в шахте ОсОО «Ак-Жол». Отмечается, что он работал без разрешения.

Как сообщается, Сапарбек Салямов, 1980 года рождения, прыгнул в яму, где после раскопки экскаватором был виден уголь, и его завалило землей. Мужчину задавила земля объемом примерно 600 кубических метров.

Спасатели МЧС и сами шахтеры выташили его тело после четырех часов раскопок, говорится в сообщении.

Отмечается, что в закрытой шахте, где произошла трагедия, не было никаких предупредительных знаков, нет контроля за лицами, без разрешения добывающими уголь.

На областном совещании главный инспектор Госэкотехинспекции Бактыбек Жаныкеев отметил, что одной из причин многочисленных жертв на шахтах является невозможность провести проверку, так как закон разрешает им проверять только раз в году и то по предварительному уведомлению.

По информации обладминистрации, в городе Сулюкте зарегистрировано 150 горнодобывающих предприятия, из которых функционируют только 31.