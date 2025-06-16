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Общество

Новые правила. Как в Центральной Азии реагируют на миграционную политику России

В России продолжают активную работу по усилению миграционной политики. Граждане стран Центральной Азии высказывают осторожное недовольство ужесточением условий пребывания в РФ, представители власти государств региона призывают соотечественников соблюдать установленные правила.

Как считает сотрудник научного берлинского центра «Карнеги» Темур Умаров, происходящие перемены — показательный пример того, как кардинально российская власть может менять свои прежние установки на гораздо более жесткие.

Какую реакцию демонстрируют представители политической, научной и творческой элиты региона на ужесточение Москвы в материале 24.kg.

О наболевшем

В перечень мер, демонстрирующих антимигрантский настрой России, эксперты относят не только рейды силовиков, обращающихся с приезжими порой по-хамски, но и новые правила въезда для иностранцев.

С 30 июня граждане государств, имеющих с РФ безвизовый режим, перед прибытием в страну должны будут зарегистрироваться в приложении «Госуслуги RuID». После чего получат цифровой код для прохождения пограничного контроля.

В Центральной Азии на этот шаг отреагировали пока только в Астане, не исключив зеркального ответа. О новых миграционных требованиях России высказался официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Все подробности принятых Российской Федерацией мер были опубликованы на сайте нашего посольства в Москве. Неоднократно это было опубликовано в СМИ. Поэтому гражданам Казахстана, направляющимся в Россию, необходимо заранее изучить новые требования по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало», — сказал чиновник.

По поводу того, будет ли Казахстан применять зеркальные методы, хотелось бы сказать, что мы изучаем этот вопрос очень внимательно. Это требует консультации с нашими госорганами, поэтому в дальнейшем я более подробно скажу.

Айбек Смадияров

Ранее в самом Казахстане запретили въезд некоторым россиянам, например некоторым депутатам Госдумы, политикам и экспертам.

В разговоре с DW один правительственный чиновник на условиях анонимности подтвердил информацию о существовании особого списка лиц, которым путь в Казахстан заказан. Но в то же время заметил, что ввиду ограниченности доступа не может назвать точное число его фигурантов.

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«Могу сказать только, что раньше условно возглавлял этот список Владимир Жириновский. Сейчас есть в нем такие одиозные личности, как Тина Канделаки, Тигран Кеосанян, Александр Дугин, Никита Мендкович, депутаты Госдумы Евгений Федоров, Вячеслав Никонов, Петр Толстой, Константин Затулин, а также Евгений Примаков. Все они отличись негативными заявлениями в адрес как нашей страны, так и ее руководства», — сообщил собеседник.  

Намерения создать аналогичный список озвучивают и в Узбекистане. Бывший депутат парламента РУз, советник министра экологии и известный блогер Расул Кушербаев призывал власти его подготовить и в первую очередь внести официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Он расценивает ее заявления как «вмешательство в дела суверенного государства».

«Слова, которые позволила себе Мария Захарова, — это прямое проявление шовинистических и империалистических взглядов Кремля. Поэтому мы должны начать список нежелательных лиц именно с нее. Если в ближайшее время будет принят закон о нежелательных лицах, она займет в нем первое место. Это станет сигналом для всех, что оскорбительные заявления в адрес Узбекистана не останутся незамеченными», — отметил он.

В Бишкеке и Душанбе о появлении такого списка пока не говорят. Власти Кыргызстана и Таджикистана отвечают по-своему, если речь заходит о явных нарушениях прав мигрантов в РФ.

Например, после инцидента в банном комплексе «Бодрость» в Москве в начале апреля, когда омоновцы в грубой форме вывели кыргызстанцев в предбанник и приказали лечь на пол, послу РФ в КР Сергею Вакунову МИД КР вручил ноту.

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А депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев упрекнул Россию в лицемерии, заметив, что партнеры и союзники так не поступают. «Они унижают наших граждан. В Москве более 70 тысяч мигрантов. Им лучше вернуться, чем так унижаться. Заставляли наших граждан есть сигареты. Нельзя так сидеть и молчать», — сказал Жанар Акаев.

В связи с антимигрантскими рейдами высказывался и глава МИД Таджикистана. Сироджиддин Мухриддин подчеркнул, что «такое обращение не соответствует базовым принципам гуманности и ставит под сомнение основные принципы функционирования СНГ». Он призвал к комплексному, аккуратному и прозрачному подходу к решению миграционных вопросов с учетом интересов всех сторон.

В продолжение темы

Облавы на мигрантов стали регулярными после теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Обвинения в его организации и исполнении предъявили гражданам Таджикистана.

Дальше начались «зачистки». Причем под прессинг попали все выходцы из стран Центральной Азии, прибывшие в Россию работать или учиться. Зачастую силовики одинаково грубо обращаются с таджиками, узбеками, кыргызами и казахами. Причем вне зависимости от того, являются ли они нарушителями миграционного режима или нет.

Видео с «проверкой» в московском районе Сокольники попало в Сеть. На нем отчетливо слышно, как силовики кричат на приезжих, пинают их. А некоторых бьют электрошокером, обзывая «обезьянами», «баранами», «чурками».

Ректор Университета журналистики Шерзод Кудратхужа назвал эти рейды «обыкновенным нацизмом» и призвал молодежь Узбекистана не уезжать на заработки в Россию.

«Там вас бьют и оскорбляют ваше человеческое достоинство. В России вас не ценят, наоборот, третируют. И это при том что самую тяжелую работу, которую не делает их собственное население, выполняете вы! И за это, к сожалению, получаете такую вот «награду», — сказал Шерзод Кудратхужа.

По его словам, то, что сотрудники российской силовой системы позволяют себе такое зверское обращение не новость, и это, к сожалению, видимо будет еще долго продолжаться.

P.S. Антимигрантская риторика популярна не только среди представителей политических и экспертных кругов России. Само общество поддерживает ужесточение контроля над мигрантами.

По словам Темура Умарова, в этом единодушии и скрывается ловушка. Россияне, по его мнению, не задумываются, что те же инструменты со временем могут применить против них самих. Преступником уже можно стать только за лайк поста в Сети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332733/
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