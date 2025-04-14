Нельзя молчать. Депутат ЖК о массовом задержании кыргызстанцев в Москве

На заседании парламентского комитета по социальной политике депутат Жанар Акаев возмутился реакцией МИД Кыргызстана на массовое задержание уроженцев и граждан КР с применением насилия в московской бане «Бодрость».

Он отметил, что прочитал интервью пострадавших.

«Говорят, что задержанных заставили есть полкилограмма острого перца. Когда спросили причину, им ответили, что из-за неприязни. А говорим, что мы союзники, стратегические партнеры. Но они унижают наших граждан. Видел реакцию Министерства иностранных дел КР. Так же нельзя. Приглашайте посла РФ в КР. Вручите ноту. Говорите, что у нас в Москве более 70 тысяч мигрантов. Им лучше вернуться, чем так унижаться. Заставляли наших граждан есть сигареты. Нельзя так сидеть и молчать», — сказал Жанар Акаев.

Депутат выразил недовольство тем, что глава Минтруда продолжает хранить молчание по этой ситуации.

«Почему он не позвонит министру в России и не проведет переговоры? В одном из спортзалов кыргызстанцев избили, сломали ребра, челюсти. Сейчас они боятся писать заявление. Чего боитесь? Мы независимое государство и должны дать им ответ», — подчеркнул Жанар Акаев.

Ранее в пресс-службе МИД, комментируя произошедшее, сообщали, что для выяснения всех обстоятельств посольством установлена связь с задержанными гражданами Кыргызской Республики и им оказывается соответствующая консульско-правовая помощь.

«Вместе с тем уточняется информация о применении неправомерных действий со стороны правоохранительных органов России в ходе проведенного рейда. Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел и посольства», — говорилось в сообщении.

Чуть позже в МИД КР сообщили, что вызвали посла Российской Федерации Сергея Вакунова и вручили ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также о применении силовых мер в отношении граждан и в случае необоснованности применения силы принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по этому инциденту.