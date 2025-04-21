Сроки легализации иностранцев в России продлили до 10 сентября

Посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев встретился с начальником управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами РФ Игорем Масловым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, они обсудили вопросы пребывания граждан Кыргызстана в России, в том числе ситуацию вокруг инцидента с кыргызскими гражданами в московском банном комплексе, вызвавшую широкий общественный резонанс.

Российская сторона анонсировала продление до 10 сентября 2025 года сроков действия указа президента РФ, представляющего возможность урегулировать правовое положение незаконно находящихся в России иностранцев, в том числе граждан Кыргызстана.

Напомним, в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. В соцсетях появилось видео: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. В МИД КР вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту. В МВД РФ заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан Кыргызстана.