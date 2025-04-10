Вакцинация детей. Школы примут всех, заверили в Минобразования

В общеобразовательные организации принимаются все дети, поскольку каждый ребенок имеет право на образование. Об этом заявили в Министерстве образования и науки.
По данным ведомства, каждый ребенок получает соответствующие прививки своевременно при наличии разрешения врача.
«В некоторых случаях по уважительным причинам врач может временно не дать разрешение на проведение прививок. Тем не менее все дети проходят медицинский осмотр и принимаются в школы, — заверили в Минобразования. — При поступлении детей в первый класс родители предоставляют медицинскую справку и прививочную карту».
Ранее Минздрав заявил, что, согласно статье 84 Закона КР «Об общественном здравоохранении» от 12 января 2024 года, отсутствие профилактических прививок влечет временное ограничение в приеме граждан в организации образования в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. В настоящее время в стране напряженная ситуация по кори.
Депутат парламента Бактыбек Чойбеков попросил Генеральную прокуратуру изучить законность решения Министерства образования и науки о том, что детей без прививок не будут принимать в школы.