Вакцинация детей. Школы примут всех, заверили в Минобразования

В общеобразовательные организации принимаются все дети, поскольку каждый ребенок имеет право на образование. Об этом заявили в Министерстве образования и науки.

По данным ведомства, каждый ребенок получает соответствующие прививки своевременно при наличии разрешения врача.

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«В некоторых случаях по уважительным причинам врач может временно не дать разрешение на проведение прививок. Тем не менее все дети проходят медицинский осмотр и принимаются в школы, — заверили в Минобразования. — При поступлении детей в первый класс родители предоставляют медицинскую справку и прививочную карту».

Ранее Минздрав заявил, что, согласно статье 84 Закона КР «Об общественном здравоохранении» от 12 января 2024 года, отсутствие профилактических прививок влечет временное ограничение в приеме граждан в организации образования в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. В настоящее время в стране напряженная ситуация по кори.

Депутат парламента Бактыбек Чойбеков попросил Генеральную прокуратуру изучить законность решения Министерства образования и науки о том, что детей без прививок не будут принимать в школы.