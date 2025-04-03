«Не посягаем на вашу собственность». Заммэра Бишкека жителям проспекта Айтматова

Заместитель мэра Азамат Кадыров встретился с жителями проспекта Чингиза Айтматова в школе № 58. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, Азамат Кадыров рассказал, что будет рассмотрен вопрос выделения земли на улице Восточная, за счет отступа объекта со стороны проспекта Чынгыза Айтматова, если имеются свободные участки.

«Также вы просили отремонтировать улицу Восточная. Мэрия готова это сделать и проложить там тротуар», — отметил муниципальный чиновник.

Он добавил, что вопрос компенсации остается открытым и будет рассмотрен совместно с жителями по каждому участку в индивидуальном порядке. По реконструкцию проспекта частично попадают хозяйствующие постройки, заборы и все кафе «Рахат».

Азамат Кадыров обратился к жителям с просьбой оказать поддержку в реализации проекта.

«Никто не посягает на вашу частную собственность, мы проводим работу только на муниципальных территориях. Ваши права никто не отменяет. Но, просьба, реализацию проекта не задерживать», — добавил заместитель мэра.

Он сказал, что все заборы будут установлены за счет государства в одну линию и по единому дизайну.

Мэрией принято решение создать рабочую группу в целях эффективного рассмотрения вопросов с участием городских служб и жителей, участки которых попадают под реконструкцию.

Также имеются участки, которые вышли за пределы юридических границ, которые демонтирует управление по контролю за землепользованием.

Справочно: Согласно Земельного кодекса Киргизской ССР от 2 июля 1971 года (действовавшего на тот момент) земля находилась исключительно в собственности государства и предоставлялось только в пользование, а также установлено, что земли городов используются в соответствии с их генеральными планами, проектами планировки и земельно-хозяйственного устройства территории городов.

Согласно Генплану города Фрунзе, утвержденного постановлением Советов министров Киргизской ССР № 88 от 13 марта 1970 года участок проспекта Чингиза Айтматова, начиная от проспекта Жибек-Жолу до улицы Семетей предусмотрен под магистральную улицу общегородского значения с регулируемым движением.

При этом, право частной и муниципальной собственности на земельный участок возникло с принятием Земельного кодекса от 2 июня 1999 года № 46. Кроме того, в 2006 году утвержден Генплан Бишкека, где также сохранены градостроительные ограничения.

Напомним, в рамках реконструкции проспекта Чингиза Айтматова под снос попадают 66 участков. Под угрозой находятся заборы, строения и несколько домов. Местные жители уверяют, что у них есть все документы на частную собственность.

27 марта, на сессии Бишкекского горкенеша глава столицы Айбек Джунушалиев заявил, что еще в 1997-м жителей предупредили о возможном сносе их строений в угоду расширения дороги.