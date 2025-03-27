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Общество

Реконструкция проспекта Айтматова. Мэр не исключил компенсацию владельцам домов

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев на сессии Бишкекского городского кенеша сообщил, что вопрос компенсаций для владельцев домов на проспекте Чингиза Айтматова не исключается.

Он пояснил депутатам, что пока вопрос компенсаций не рассматривается, ведь проверяется вопрос законности этих домов.

«Мы изучает, как утверждался этот Генплан. Отмечу, жильцы уже были в 1997 году уведомлены о том, что компенсаций не будет. Все это мы изучим и, если окажется, что все законно, будем рассматривать вопрос компенсаций», — заявил градоначальник.

Он сразу же добавил, что по имеющимся в настоящее время документам компенсации не положены.

Напомним, в столичных жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» планируется снос домов и заборов из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова. По словам мэра Айбека Джунушалиева, муниципалитет взял за основу Генплан развития города, который утвердили в 1970-е.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324125/
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