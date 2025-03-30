13:10
USD 86.40
EUR 93.13
RUB 1.03
Общество

Украина может потерять 61 процент населения к 2100 году — прогноз

Украина возглавит демографический кризис в Европе к 2100 году, потеряв 61 процент населения, а Латвия может лишиться половины своих жителей. Об этом говорится в прогнозе Visual Capitalist.

Сильнее всего от сокращения населения из-за сочетания снижения рождаемости и миграции из региона к 2100 году пострадают страны Восточной и Южной Европы, потеряв половину и более своего населения.

Украина возглавляет этот антирейтинг, следует из данных, содержащихся в докладе «Перспективы развития мирового населения ООН на 2024 год».

Далее идут Албания, Литва, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Беларусия, Латвия и Молдова.

Согласно прогнозу, отсутствие работы и возможностей увеличить доход и благосостояние вынуждает многих из жителей этих стран становиться экономическими мигрантами, в частности в страны Западной Европы, где население в связи с иммиграцией будет расти. В плюсе через 75 лет будут лишь Швейцария, Франция, Великобритания, Швеция, Лихтенштейн, Люксембург и Монако.

Однако мигранты на самом деле временно сдерживают резкий упадок Европы, поскольку «в отсутствие значительных технологических изменений репутация континента как региона с высоким уровнем жизни может быстро ухудшиться», резюмируют эксперты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324397/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров с США в Эр-Рияде
Российские журналисты погибли в Донбассе в результате обстрела
Был утерян паспорт. Учитель из КР прокомментировала расследование украинских СМИ
Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Обмен пленными и отказ от ударов по энергетике. О чем еще говорили Путин и Трамп
Власти Великобритании и Франции разрабатывают план безопасности Украины
Владимир Путин согласен прекратить военные действия в Украине
После атаки беспилотников в Подмосковье погибли 3 человека, 20 пострадали
Кремль: Запасов оружия на Украине хватит даже при остановке поставок
Владимир Зеленский заявил о готовности работать с Трампом для прочного мира
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
&laquo;За&nbsp;ложь подадим в&nbsp;суд&raquo;. Жители &laquo;Киргизия-1&raquo; отреагировали на&nbsp;слова мэра о&nbsp;сносе «За ложь подадим в суд». Жители «Киргизия-1» отреагировали на слова мэра о сносе
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
30 марта, воскресенье
12:50
Украина может потерять 61 процент населения к 2100 году — прогноз Украина может потерять 61 процент населения к 2100 году...
12:25
В Таласском районе из-за землетрясения 28 марта пострадали 48 жилых домов
12:09
Трамп заявил, что США введут пошлины на фармацевтическую продукцию
11:30
ШОС может получить статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств
11:15
Тепло и без осадков. Погода в Бишкеке на 31 марта — 3 апреля