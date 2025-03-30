31 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 31, жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Гагарина, Некрасова, Космической, Тоголока Молдо, 6, отрезки улиц Московской, Уметалиева, проспекта Манаса, улиц Манасчи Сагынбая, Турусбекова, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Бата, Ырчы-Уул, Бакай-Ата, Ак-Балта);

9.30-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, села Достук (улицы 1-я Линия — 12-я Линия), Пригородное (улицы Серегина, Суворова, Дорожная, контур 216, 202), Ак-Жол, микрорайон «Достук», 1/6, 1/11;

9.30-14.00 — отрезки улиц Малдыбаева, Ахунбаева (район парка имени Ататюрка)

9.00-17.30 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Школьная, Карпинского, Мичурина, Тургенева, Керимова, Осмонкула, переулок Узгенский, Дунайский, Балыкчинский;

9.00-12.00 — жилмассив «Тендик» (улицы Тендик-1 — Тендик-13), улицы Центральная, жилмассивы «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-6, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, мечеть), северная объездная дорога.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Фрунзе, Линейная), Ленинское (улица Коммунарская), Кой-Таш, Кара-Жыгач (улицы Бек-Тоо, Эралы), Лебединовка, микрорайон «Учкун» (улицы Манас, Кайынды, Путейская, Учкун, Алтын-Бак, Чымындык, жилмассив «Кырман»), село Аламедин (улицы Гоголя, Фрунзенсккая, Школьная, Долон, Кыргызстанская, Токтогула, Ат-Башинская, Панфилова, Горького, Кожожаша, Манаса);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Ставрополовка (улица Центральная), город Кара-Балта (улицы Агрономическая, Первомайская, Темирязева Пограничная);

9.00-16.30 — село Алексеевка (улица Гречко);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Орловка (улицы Фрунзе, Комсомольская, Суворова), село Тегирменти (улицы Алыке, Тейит);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Бирдик (улицы Красный Милянфан, Молодежная, Береговая, Юбилейная);

10.00-15.00 — село Новопокровка (улицы Пушкина, Ленина Алма-Атинская, Кирова, Набережная, Чеченова, Советская Строительная, Линейная, Юбилейная, Береговая, Фрунзе, Шевченко, Мичурина, Чкалова, Турсун Баря, Чапаева, Шопокова, Манаса, Айтматова, жилмассив «Жаштык»);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Северная), Маловодное (улицы Тангандиева, Набиева), Ак-Суу (улицы Чернышовского, Чкалова, Энгельса), Беловодское (улица Ленина);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Полевая, Северная, Молодежная, Ат-Башинская, Западная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулки Ат-Башинский, Западный, Садовый), Майское (улицы Первомайская, Проектируемая, Найденова), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина);

9.30-13.00 — село Северное (улица Матросова);

12.00-17.00 — село Садовое (улицы Полевая, 50 лет Октября);

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Дружба, Южная), Сокулук (улица Новая), 1 Мая (улицы Джаштык, Малобек, Сырдыбай);

9.00-12.00 — село Военно-Антоновка (улицы Ленина, Западная, переулок Западный);

10.00-17.00 — село Студенческое (улицы Намазалы ажы, Комсомольская, Проектируемая, Артезианская, Садовая, Юбилейная, Беговая, Канал, Зеленая, Полигон, Ново-Садовая, переулки Ново-Садовый, Южный), совхоз Фрунзе (улицы Фрунзенская, Бригада-2);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Киров, Курпульдек, город Каинда (улицы Куйбышева, Джуматаева, Бейзерц, Северная, Шопокова, 60 лет Октября, Кабельная, Пионерская, Ломоносова, Каныкей, Белоброва, Железнодорожная, Жаштык, Тихонова, Краснооктябрьская, Трудовая, Заводская), железнодорожная станция «Каинда»;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Громова, Нижне-Луговая, Лермонтова, Набережная, Верхнелуговая, Речная, Охотничья Больничная, Ленина), села Кегети, Чапаева;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун, Дружба (улицы Чуйская, Керимбаева, Новая), Гидростроитель, Дружба, Чолпон (улица Орозалиева), Юрьевка (улица Токмакская).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Тогуз-Булак, Чок-Тал, Тамчы, Чон-Сары-Ой, Орнок, Чолпон, Жылдыз, Тегизчил, Боз-Булун, Кара-Жал.

4 Таласская область Таласская область