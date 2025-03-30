Афиша Бишкека на неделю: концерты, выставки и спектакли

1-4 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1 марта — 6 апреля. Выставка «АрКа: Пространство жизни»

В своем творчестве Турар Турганалы обращается к архетипическим образам, исследуя, как символ оси мира — от древнего древа жизни до отражений из эпического мира Манаса, которые продолжают звучать в современности. Персональная выставка дополнена туш-кийизами из коллекции КНМИИ, созданными мамой автора Жеңилдик Аралбаевой.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 12 апреля. Выставка «Живое наследие: Ремесло, соединяющее эпохи»

Выставка объединит мастеров, ценителей культуры и гостей, желающих прикоснуться к наследию кочевых народов. Она предложит посетителям уникальную экспозицию кыргызских ширдаков, панно ручной работы и традиционной юрты, демонстрирующих самобытность национального орнамента и мастерство ремесленников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

29 марта — 6 апреля. Выставка «Пантон счастья»

Авторская фотовыставка известного свадебного фотографа в Кыргызстане Рахата Керимбаева приурочена к 30-летию творческой деятельности мастера и объединит более 200 работ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Президентский камерный оркестр «Манас» приглашает всех на концерт, где прозвучат произведения композиторов Кыргызстана — как признанных мэтров, так и профессионалов новой волны.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

3 апреля . Концерт « Музыкальные грани Мориса Равеля»

Примут участие Макпал Кабден (фортепиано, Казахстан) и лауреат международных конкурсов народный артист КР Рахатбек Осмоналиев, а также Государственный академический большой симфонический оркестр Асанхана Джумахматова.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

3 апреля. Спектакль «Эти свободные бабочки»

Это абсолютно бродвейская история о любви. Он сын известной писательницы, она взбалмошная, экстравагантная, мечтает о карьере актрисы в местном театре. На пути к счастливому финалу обоим предстоят искушения и испытания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

3 апреля. Кинопремьеры

«Эки дос» (мелодрама). После десятилетней разлуки два друга детства Мырза и Кайрат неожиданно встречаются на конференции. Мырза стал акимом, а Кайрат — хирургом. Эта встреча пробуждает старую дружбу, открывает новые возможности и ставит перед ними новые жизненные испытания.

«Чаке» (романтическая комедия). 69-летний Таалай всю жизнь хранил в сердце образ первой любви, отвергая новые чувства. Но судьба дает ему шанс: друг убеждает его вновь открыть сердце, а загадочная Махабат приносит в его жизнь свет. Сможет ли Таалай оставить прошлое и позволить себе быть счастливым? История о том, что для любви никогда не поздно.

«Обитель смерти» (ужасы). Властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Мужчина убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.

«Батя 2: Дед» (комедия). Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его на лето к деду-фронтовику в деревню. Тогда строгий дед стал настоящим другом и учителем для мальчика, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок.

«Minecraft в кино» (фэнтези). Четверо аутсайдеров попадают через таинственный портал в странную кубическую страну чудес. Чтобы вернуться домой, им придется пройти волшебный квест вместе с мастером по имени Стив.

«Смерть единорога» (комедия). Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают... настоящего единорога.

4 апреля. Концерт Эмина

Эмин в Бишкеке выступит с благотворительным концертом. Каждый билет — это не только вечер в компании любимого артиста, но и вклад в доброе дело.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

4 апреля. Концерт «Лучшая музыка из лучших фильмов»

Этот вечер станет настоящим праздником, ведь за его созданием стоит дирижер, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, народный артист Узбекистана Нур Омурбаев.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

4 апреля. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.