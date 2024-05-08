Мать трехлетней девочки, избитой отчимом, просит оправдать мужа

Мать трехлетней девочки, попавшей в больницу со следами насилия, хочет написать встречное заявление. Об этом на своей странице в Instagram написал адвокат Шердор Абдыкапаров.

Напомним, 4 мая в селе Красная Речка Иссык-Атинского района родственница нашла трехлетнюю девочку в сарае. Ребенок сильно плакал и не мог ходить.

Девочку отвезли в Иссык-Атинскую районную больницу. Позже милиционеры задержали отчима ребенка. Следствие установило, что телесные повреждения девочке он наносил систематически.

Собственные источники 24.kg сообщили, что отчим в дождь заставил ребенка ночевать в конуре вместе с собакой.

Шердор Абдыкапаров выложил скрин переписки с матерью ребенка, в котором она спрашивает, где можно написать встречное заявление, и считает, что ее муж ни в чем не виновен.