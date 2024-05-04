Трехлетняя девочка ночевала в собачьей конуре. Задержан отчим ребенка

В Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила девочка 2021 года рождения. Врачи сообщили в ОВД района. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Чуйской области.
По его данным, милиционеры задержали отчима девочки М.Р., 1996 года рождения. Следствие установило, что телесные повреждения ребенку он наносил систематически.
В милиции отметили, что уголовное дело возбудили по статье 138 «Истязание» УК КР. Отчим ребенка водворен в изолятор временного содержания.