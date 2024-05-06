Трагедия в Сузаке. В больницах остается 19 пострадавших детей

В больницах остается 19 пострадавших детей в результате наезда грузовика во время конкурса манасчи в селе Жерге-Тал. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в Бишкеке находится десять пациентов, трое из них прооперированы.

«Состояние стабильное, средней тяжести. Четверо в реанимации, остальные в отделениях. В Джалал-Абаде на лечении в больнице находятся девять детей, у пятерых из них состояние средней тяжести, у других — удовлетворительное, одного выписали. Все остальные получают консервативное лечение. Вопрос под контролем», — сказал глава Минздрава.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Пострадали 34 человека. Водитель отпущен под домашний арест.