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Общество

Трагедия в Сузаке. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших детей

В результате наезда на участников конкурса юных манасчи в селе Жерге-Тал пострадало 34 человека. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, накануне вечером он приехал на место, сделал обход пациентов.

«Четверо пострадавших находятся в Сузакской районной больнице. У них сотрясение головного мозга, у одного перелом костей голени. Четверо находятся в Октябрьском центре общеврачебной практики, 11 пострадавших — в Джалал-Абадской детской клинической больнице и 1 — во взрослой областной. В реанимации находятся пятеро детей, двое прооперированы, у них разрыв печени, селезенки. Из наркоза вышли, в сознании, разговаривают. Показатели у троих, которые находились в тяжелом состоянии, стабильные», — сказал глава Минздрава.

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Он добавил, что сегодня берут на операцию еще одного ребенка. «Будем делать трепанацию черепа. Приехали нейрохирурги, травматологи, хирурги, проводим консилиумы, лекарств достаточно. Все под контролем», — подчеркнул он.

Среди пострадавших одна учительница, 1988 года рождения, которая находилась в юрте в момент наезда грузовика.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что они встретились с родственниками пострадавших и учителями. «Переговорили, успокоили. Естественно, они переживают. Мы делаем все необходимое», — резюмировал он.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter. Водитель задержан
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293125/
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