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Общество

В парламенте озадачились проблемой аптечной наркомании

Поправки в Уголовный кодекс в целях снижения уровня аптечной наркомании инициирует депутат парламента Бахридин Шабазов. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По данным Республиканского центра психиатрии и наркологии, в 2023 году зарегистрировано 500 фактов потребления сильнодействующих лекарственных средств. Большинство случаев — среди лиц от 14 до 18 лет.

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Отмечается, что потребление сильнодействующих препаратов способно вызывать привыкание, многие впоследствии переходят на тяжелые наркотики.

«Анализ показывает: 40 процентов от ставших зависимыми от сильнодействующих лекарств были вовлечены в преступную сферу по причине их склонения со стороны определенных лиц. Профилактические мероприятия не обладают сдерживающим фактором по отношению к тем лицам, которые занимаются склонением граждан», — говорится в справке-обосновании.

Законопроект направлен на установление уголовной ответственности за склонение к потреблению веществ, которые относятся к сильнодействующим лекарственным средствам, и совершенствование норм законодательства в части противодействия незаконному обороту наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285106/
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