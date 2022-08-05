Поход в больницу — процесс сам по себе не из приятных. А некоторые визиты оставляют неизгладимое впечатление на долгие годы и отбивают напрочь желание лишний раз контактировать с людьми в белых халатах. Связано это не столько с самим фактом болезни, сколько с грубым, черствым и порой безразличным отношением докторов.

Позволить себе лишнего Человек идет к врачу за квалифицированной медицинской помощью, а в ответ получает укоры и замечания по поводу внешнего вида или образа жизни. Еще хуже, когда медработники, не стесняясь в выражениях, начинают при одном пациенте обсуждать диагноз и поведение предыдущего больного. Такое допускают даже в частных клиниках, где люди платят за комфорт и адекватное отношение.

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Некорректные выражения, брошенные как бы невзначай, но не менее обидные, особенно часто слышат женщины: «Не замужем, а уже не девственница?!», «Половой партнер есть? Почему тогда сексом так редко занимаетесь?», «Два мальчика есть, еще девочку надо родить», «Раздвигала ноги, теперь терпи», «Делать аборт — грех на душу брать», «Забеременела не в браке — лучше аборт сделать»...

За всю жизнь человека наберется немало подобных примеров.

Одна из кыргызстанок навсегда запомнила свой первый визит к женскому доктору: «В 17 лет посетила с мамой гинеколога, некомпетентный врач заявила, что наверняка я где-то ВИЧ подхватила и скрываю это от мамы. А у меня даже парня тогда не было. Больше мы туда не ходили. Я в целом перестала ходить к гинекологу из-за того случая, только спустя лет восемь обратилась к частному врачу».

Это было давно, и женщина надеется, что сейчас доктора себе такого не позволяют.

Если одни врачи допускают лишнее на консультации, то другие предпочитают быть краткими и недовольны даже обычными вопросами.

«Пошли в поликлинику, чтобы врач определила, чем дочь болеет. Та ставит ОРВИ и прописывает антибиотик. Когда я попросила объяснить, зачем, ведь антибиотик на вирусы не действует, медик возмутилась: зачем я пришла, раз такая умная, — рассказала мама девочки-подростка. — Не исключаю: возможно, было что-то попутное, и антибиотик на самом деле был нужен».

Пациент имеет право знать, что и зачем ему назначают, какие манипуляции проводят, что пошло не так и какие последствия могут быть.

Не получив ответов на свои вопросы, люди остаются недовольны одним доктором, потом другим, в итоге это может сказаться на общем уровне доверия к системе здравоохранения.

Нельзя промолчать и о поведении самих пациентов, проявляющих хамство, грубость и агрессию в адрес медиков. Случаи избиения докторов и угрозы в их адрес, — к сожалению, уже давно не редкость.

Бьют как врачей-мужчин, так и женщин.

Работать над собой

Терапевт Эрмек Исмаилов видит причину конфликтов в том, что врачей не учат выстраивать эффективные взаимоотношения с пациентами, медики познают все на своем горьком опыте, но всего этого можно было бы своевременно избежать.

«Врач не должен нарушать личные границы пациентов, осуждать за невыполнение рекомендаций и пропущенный прием лекарств, критиковать. Делать замечания («Ой как вы себя запустили» и другие) неприемлемо», — подчеркнул он.

Это выбор каждого, что делать со своим телом, и мы не родители, чтобы осуждать больных. Наверняка у человека были определенные обстоятельства, которые повлияли на его такое поведение. Эрмек Исмаилов

«При этом необходимо объяснить возможные последствия прерывания лечения или отказа от него. И нужно понимать, что есть разные категории пациентов по темпераменту, поэтому важно найти индивидуальный подход к каждому», — поделился своим мнением он.

Разумеется, чтобы подобрать ключик к пациенту, у врача должно быть достаточно времени для общения. В государственных больницах его, как правило, не хватает. Хорошо, если уделят 15-20 минут. В частной клинике одному больному уделяется в среднем около 45 минут. Но там и прием не бесплатный.

«В последнее время люди часто нетерпеливы, предъявляют требования и претензии к врачам, хотят все и сразу. Но при нашей системе очень сложно оказать быстро качественную медицинскую помощь, где-то чего-то не хватает. Не все зависит от врача, может, операция затянулась, а в это время другой больной ждет и нервничает», — отметил медик.

Он и сам сталкивался в своей практике с грубым поведением пациента и угрозами типа «Я тебя убью или посажу».

Чем больше я изучаю психологию, тем больше убеждаюсь: врачи и пациенты зачастую друг друга отражают. Эрмек Исмаилов

«Поэтому каждому нужно работать над своим поведением. Иногда врач может и не замечать, что грубит или нарушает личные границы. В госбольницах система так устроена. Профессиональное выгорание тоже сказывается. Но у врача есть всегда выбор, всегда можно уйти», — добавил он.

Право на личную тайну

Еще одна из проблем , которую активно обсуждает общество в последнее время, — разглашение личной тайны пациента.

Врач общей практики, анестезиолог-реаниматолог Арууке Мавланбекова подчеркнула, что ошибочно считать допустимым разглашение диагноза или повод обращения пациента без имен и фамилий.

«Кыргызстан, Бишкек или конкретная больница настолько малы, что можно догадаться о личности пациента в каких-то определенных кругах», — сказала она.

Пациенты имеют право на полную конфиденциальность, а раскрытие отдельных подробностей может закончиться для врача не только замечаниями со стороны коллег, но и ответственностью перед законом. Арууке Мавланбекова

Аспирант не скрывает, что иногда коллеги допускают некоторые неэтичные высказывания в адрес больных.

«Такое бывает, к чему лукавить. Все мы разные — и врачи, и пациенты. Но есть общеизвестные нормы и правила, еще со студенческой скамьи мы изучаем предмет «Этика и деонтология», обсуждаем все моменты и сдаем экзамен. Врачи, допустившие некорректность, кидают тень на своих коллег, кто работает со всей ответственностью. Задача врача — найти подход к каждому больному, наладить отношения. Считается, что молодой врач сегодня более современен, эмпатичнее, этичнее, нужно стремиться к этому», — отметила Арууке Мавланбекова.

Она посетовала, что нередко как врачи, так и пациенты не знают своих прав и обязанностей. «У нас совершенно не развита школа пациентов. Большинство наших больных хорошие в том плане, что они безоговорочно выполняют все рекомендации и назначения. Но есть и агрессивные пациенты, на моей практике их встречается меньше», — добавила медик.

Хамство, агрессию и нарушение личных границ не заслуживают ни доктора, ни больные. Такое отношение не оправдывается никакими сложившимися обстоятельствами.