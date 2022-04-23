Алымкадыр Бейшеналиев посетил комплекс «Алтын балалык»: обещает открыть 1 июня

С 1 июня медико-реабилитационный комплекс «Алтын балалык» на Иссык-Куле начнет принимать детей. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Он сегодня посетил объект. Министр отметил, что строительство комплекса на 500 мест началось еще в 1998 году.

«Но в 2005-м из-за революции строительные работы остановились. Когда мы в первый раз посетили с президентом Садыром Жапаровым, он поручил завершить строительство и ввести в работу. На тот момент пришли две компании, одна сказала, что построит объект за $20 миллионов, вторая — за $25 миллионов. Но так как в бюджете средств на это не было, Садыр Жапаров пригласил меня и попросил завершить строительство с помощью спонсоров. Они оказали помощь по мере своих возможностей. Но в основном мои сыновья Бакыт и Марик и руководство стройкомпании «Париж» продали свои квартиры, коттеджи и делают ремонт. Они хотят сделать подарок для кыргызского народа», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Глава Минздрава отметил, что сейчас на объекте строительные работы почти завершились.

«После обращения «Кумтор» выделил $1 миллионов 200 тысяч. На эти средств купили ангиографическое и другое оборудование. Помогли также другие международные организации. 27 мая мы примем 400 детей в лагерь. За три месяца в этому году 2 тысячи 400 детей в возрасте 7-8-х классов отдохнут бесплатно. Для лечения пациентов имеется 130 мест. К 1 июня здесь установим весь необходимый инвентарь и он заработает», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее в Минздраве сообщили, что медико-реабилитационный центр будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. В проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. На завершение строительства, по подсчетам Минздрава, требуется 1,5 миллиарда сомов. Для сбора средств в октябре ведомство провело марафон. На сегодня на спецсчет поступило 37,2 миллиона сомов.

Ранее Садыр Жапаров поручил закончить строительство «Алтын балалыка» до 1 июня.