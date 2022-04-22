06:53
USD 84.00
EUR 82.12
RUB 1.35
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело о событиях в Кой-Таше. Суд будет проходить без Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

В суд под конвоем доставлен экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева не привезли.

В ходе разбирательства прокуроры напомнили, что на процессе, согласно УПК, необходимо участие обвиняемого.

Адвокат Замир Жоошев заявил, что необходимости в присутствии Алмазбека Атамбаева нет, поскольку даже если он и будет в зале суда, продолжит нарушать порядок. Кроме того, он отметил, что доставлять подсудимого в суд можно, но уже после обследования.

Судья Азирет Медеров заявил, что Алмазбек Атамбаев был удален из зала суда на весь период разбирательства. «Алмазбек Атамбаев нарушает порядок, было принято решение удалить его на весь период судебного разбирательства. В случае необходимости я вынесу распоряжение о его доставлении в суд», — сказал он.

В ходе заседания лица, на чье имущество наложен арест, сообщили, что уже год ходят на процессы. Они просили рассмотреть ходатайство о снятии ареста с имущества. Судья ответил, что эти просьбы будут рассмотрены после того, как будут зачитаны обвинительные акты подсудимых.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231738/
просмотров: 2346
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о событиях в Кой-Таше. Суд просят снять арест с имущества третьих лиц
Убийство Садыркулова. Вынесение приговора по уголовному делу откладывается
Массовые аресты. Илгиза Шаменова водворили в СИЗО-1 Бишкека
Массовые аресты. Мамбетжунуса Абылова привезли в суд
Мужчина заставил падчерицу заняться с ним сексом. Его посадили на 13 лет
Сын Атамбаева заступился за отца: Мы своих не бросаем, а где Омурбек Текебаев?
Массовые задержания. Активистов и политиков водворили в СИЗО-1 Бишкека
Массовые задержания. Асию Сасыкбаеву просят заключить под стражу до декабря
Массовые задержания. Адвокат активиста заявил отвод судье
Гибель солдата в Военном институте. Подозреваемый отпущен под домашний арест
Популярные новости
Стало стыдно. О&nbsp;чем сожалеет Олег Тиньков после просмотра TikTok кыргызстанки Стало стыдно. О чем сожалеет Олег Тиньков после просмотра TikTok кыргызстанки
Массовые аресты. Рита Карасартова рассказала об&nbsp;условиях в&nbsp;СИЗО-1 Бишкека Массовые аресты. Рита Карасартова рассказала об условиях в СИЗО-1 Бишкека
Знай своих предков. Как составить свое генеалогическое древо Знай своих предков. Как составить свое генеалогическое древо
Массовые аресты. Орозайым Нарматова сообщила о&nbsp;бесчеловечном обращении Массовые аресты. Орозайым Нарматова сообщила о бесчеловечном обращении
Бизнес
Как сэкономить в&nbsp;роуминге и&nbsp;остаться в&nbsp;плюсе за&nbsp;границей на&nbsp;своем номере Как сэкономить в роуминге и остаться в плюсе за границей на своем номере
&laquo;Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; устанавливает выгодные тарифы на&nbsp;выдачу долларов «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» устанавливает выгодные тарифы на выдачу долларов
Компания SANTO оказала помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Компания SANTO оказала помощь пострадавшим в Баткене
Beeline объявляет набор на&nbsp;бесплатные курсы по&nbsp;IT для всех желающих Beeline объявляет набор на бесплатные курсы по IT для всех желающих
6 ноября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 ноября, суббота
22:19
В городе Ош мужчины отпраздновали рождение ребенка стрельбой
21:35
Компания Илона Маска начала испытания транспортной системы Hyperloop
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 ноября: осадки не ожидаются
20:41
Factcheck.kg: Кыргызстан экспортировал в Россию прицелы на 10 миллионов сомов
20:09
Как Россия обходит санкции через Кыргызстан