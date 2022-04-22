Дело о событиях в Кой-Таше. Суд будет проходить без Алмазбека Атамбаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

В суд под конвоем доставлен экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева не привезли.

В ходе разбирательства прокуроры напомнили, что на процессе, согласно УПК, необходимо участие обвиняемого.

Адвокат Замир Жоошев заявил, что необходимости в присутствии Алмазбека Атамбаева нет, поскольку даже если он и будет в зале суда, продолжит нарушать порядок. Кроме того, он отметил, что доставлять подсудимого в суд можно, но уже после обследования.

Судья Азирет Медеров заявил, что Алмазбек Атамбаев был удален из зала суда на весь период разбирательства. «Алмазбек Атамбаев нарушает порядок, было принято решение удалить его на весь период судебного разбирательства. В случае необходимости я вынесу распоряжение о его доставлении в суд», — сказал он.

В ходе заседания лица, на чье имущество наложен арест, сообщили, что уже год ходят на процессы. Они просили рассмотреть ходатайство о снятии ареста с имущества. Судья ответил, что эти просьбы будут рассмотрены после того, как будут зачитаны обвинительные акты подсудимых.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.