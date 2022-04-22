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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело о событиях в Кой-Таше. Сторонники бывшего президента скандалят в суде

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше.

В суд под конвоем доставлен экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева не привезли.

Отметим, судебное разбирательство не могут начать 40 минут. Зал заседаний поменяли. В итоге поместились не все присутствующие, в числе которых обвиняемые и адвокаты.

Судья Азирет Медеров объявил перерыв. Он попросил выйти всех, кто не является участником разбирательства.

Однако сторонники бывшего президента не послушались. Обвиняемый Фархад Баабиев потребовал обеспечить более просторный зал заседаний. По его словам, на процесс хотят приехать жители юга страны, но из-за нехватки мест они не могут присутствовать. Фархад Баабиев просит выделить зал наподобие Дворца спорта.

Отметим, первые заседания суда по делу об апрельских событиях 2010 года проходили в большом зале Дворца спорта. Там постоянно возникали стычки между родственниками пострадавших и подсудимых. Милиция не могла обеспечить безопасность участников процесса, в итоге заседания перенесли в дом культуры департамента охраны и конвоирования.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231705/
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