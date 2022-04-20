23:46
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Налоговая арестовала счета департамента по управлению имуществом мэрии Бишкека

Налоговая арестовала счета департамента по управлению муниципальным имуществом за задолженность. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Отмечается, что задолженность по налоговым платежам образовалась у одного из арендаторов — ОБФ «Ихсан-Хайрия». Но фонд обратился в Налоговую службу с отказом платить налоги, так как якобы в договоре с ДУМИ было указано, что налоги входят в счет аренды. Тогда НС обратилась в суд, который обязал департамент оплатить.

Но представители ДУМИ заметили, что не могут исполнить решение суда, поскольку не они являются задолженниками. Кроме того, на заседании выяснилось, что пока шли разбирательства между сторонами, сумма к оплате выросла до 4 миллионов сомов, половина из которых — пеня.

Представитель «Ихсан-Хайрия» подчеркнул, что они не против оплатить земельные налоги, но только без учета пени, так как, по их мнению, она начислена за просрочку платежа со стороны ДУМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231483/
просмотров: 3177
Версия для печати
Материалы по теме
Подземные мусорные площадки. С какими трудностями сталкивается мэрия Бишкека
Снегопад в Бишкеке. В горкенеше считают, что «Тазалык» не справился с уборкой
Мэрия Оша незаконно выделила земельный участок стоимостью 5 миллионов сомов
«Голопопыми батырами» назвал депутатов горкенешей Дастан Бекешев и пояснил это
Очередные махинации с землей выявили в Иссык-Атинском районе
Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали на Иссык-Куле
Государству вернули землю стоимостью более 5 миллионов сомов
Мэрии передают в собственность участки и здание, где открыли новый автовокзал
В мэрии Бишкека хотят обязать абонентов устанавливать счетчики холодной воды
Нормы водопотребления в Бишкеке хотят пересмотреть. Кому придется платить больше
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
23:20
Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке МИД Румынии Кыргызстанцы могут участвовать в стипендиальной заявке...
22:48
Глава кабмина пообещал турецкому бизнесу создать все условия для работы
22:27
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
22:00
Чудаки парковки. Стоящие авто мешают работникам «Тазалыка» убирать снег с обочин
21:46
В Кыргызстане запускают программу по использованию геотермальной энергии