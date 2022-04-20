Налоговая арестовала счета департамента по управлению имуществом мэрии Бишкека

Налоговая арестовала счета департамента по управлению муниципальным имуществом за задолженность. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Отмечается, что задолженность по налоговым платежам образовалась у одного из арендаторов — ОБФ «Ихсан-Хайрия». Но фонд обратился в Налоговую службу с отказом платить налоги, так как якобы в договоре с ДУМИ было указано, что налоги входят в счет аренды. Тогда НС обратилась в суд, который обязал департамент оплатить.

Но представители ДУМИ заметили, что не могут исполнить решение суда, поскольку не они являются задолженниками. Кроме того, на заседании выяснилось, что пока шли разбирательства между сторонами, сумма к оплате выросла до 4 миллионов сомов, половина из которых — пеня.

Представитель «Ихсан-Хайрия» подчеркнул, что они не против оплатить земельные налоги, но только без учета пени, так как, по их мнению, она начислена за просрочку платежа со стороны ДУМИ.