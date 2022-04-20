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Общество

Забыли или нашли вещь в общественном транспорте Бишкека? Как искать Бюро находок

В департаменте дорожно-транспортной инфраструктуры создали Бюро находок. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в департамент все чаще обращаются горожане, забывшие или нашедшие что-то в автобусе или троллейбусе.

«Если вы потеряли или нашли какую-то вещь в общественном транспорте, то вам теперь не нужно искать тот или иной маршрут по городу, а достаточно будет обратиться в департамент и оставить заявку», — отметили в мэрии.

В заявке необходимо подробно описать вещь, указать номер маршрута, место и время.

Бюро находок находится по адресу: улица 7 Апреля, 4а. Также можно обращаться на WhatsАpр 0559696948.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231476/
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