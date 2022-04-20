Орозо айт в Кыргызстане отпразднуют 2 мая

В этом году праздник Орозо айт пройдет 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Отмечается, что это предварительная дата праздника, в соответствии с расположением Луны может быть внесена корректировка на одинь день.

Муфтият пока не определился с проведением Айт намаза на главных площадях страны. Но ранее мэрия Бишкека сообщила, что на Старой площади идут ремонтные работы в связи с подготовкой к праздничному намазу по случаю Орозо айта.

Орозо айт — один из двух главных праздников мусульман (второй — Курман айт). Как известно, он отмечается после завершения священного месяца Рамазан, который обычно длится 29 или 30 дней.