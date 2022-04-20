Дело журналистов. Оппозиция выступила в защиту Болота Темирова

Представители Объединенного демократического движения Кыргызстана выступили в поддержку журналиста-расследователя Болота Темирова, против которого возбуждено еще три уголовных дела.

В ОДДК напоминают властям, что свобода слова и СМИ является самым главным достижением демократии в нашей стране.

Оппозиция заявляет, что Болот Темиров подвергается беспрецедентному давлению.

«Расследование Темирова в отношении главы ГКНБ, изобличающего его в злоупотреблениях властью с целью извлечения выгод для себя и своих родственников, стало главной причиной незаконного задержания и фабрикации уголовного дела. На журналиста возбудили еще несколько уголовных дел. Это не что иное, как гонение и травля свободномыслящего журналиста, честно и добросовестно выполняющего свой профессиональный долг», — говорится в обращении.

ОДДК призывает гражданское общество защитить Болота Темирова и требует от Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева прекратить уголовное преследование. Генпрокурор должен начать проверку всех фактов, содержащихся в расследовании Темирова, привлечь к ответственности лиц, причастных к фабрикации дел и фальсификации доказательств.

Ранее сообщалось, что на журналиста возбудили еще три уголовных дела. Болот Темиров связывает это с последним расследованием о том, что компания сына председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Таймураса выиграла несколько тендеров в Джалал-Абаде.

Напомним, 22 января вечером в офис журналистов Temirov Live в столице пришли сотрудники милиции в сопровождении бойцов спецназа. Болота Темирова задержали и доставили в ГУВД Бишкека. Стало известно, что вместе с Болотом Темировым задержан его коллега Болот Назаров. Обоих отпустили под подписку о невыезде.

Журналисты связали визит сотрудников милиции с профессиональной деятельностью редакции Temirov Live и расследованием о топливном бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.