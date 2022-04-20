Почему дороги в Бишкеке ремонтируют долго, объяснили в мэрии

В Бишкеке возобновили ремонт дорог на средства из китайского гранта, и горожане стали жаловаться, что на закрытых участках не ведется никакая работа и ездить там нельзя. Заместитель начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Улан Уезбаев объяснил на пресс-конференции, почему так происходит.

По его словам, муниципалитет не заинтересован в затягивании ремонта, скорее, наоборот. «Хотел бы пояснить, что первые месяц-два проводятся коммуникационные работы: соответствующие службы меняют или ремонтируют свои трубы, кабели и так далее. Только после окончания этого этапа мы приступаем к строительству дороги. Нам на это требуется около трех месяцев (при протяженности участка 1,5-2 километра)», — отметил он.

Улан Уезбаев добавил, что пока идут коммуникационные работы, простаивает строительная техника. «Нам тоже генподрядчик постоянно пишет жалобы, что не может начать строительство. Но отказать в замене труб службам мы тоже не можем. Так что лучше пусть это делают во время ремонта. Сейчас мы им ограничили время до одного месяца», — сказал он.

Напомним, в столице началась реализация второй фазы проекта развития улично-дорожной сети, рассчитанной на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.