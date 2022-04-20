Горячая линия 1216 продолжает принимать заявки от тех, кто не прошел перепись. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

В ведомстве напомнили, что перепись населения и жилищного фонда в отдаленных зонах Кыргызской Республики проходит с 23 апреля по 2 мая. Параллельно проходит и контрольная перепись лиц, к которым не пришли переписчики.

В связи с этим горячая линия по номеру 1216 продолжает принимать заявки от тех, кто не прошел перепись. Дополнительно можно написать на WhatsApp: 0502159815, 0999183020.

Напомним, что перепись населения и жилищного фонда в Кыргызстане стартовала 25 марта. Для проведения переписи было задействовано 28 тысяч временного переписного персонала (координаторы, инструкторы-контролеры и переписчики). Общереспубликанская кампания впервые проходит в электронном формате при помощи мобильного приложения с использованием переписчиками личного мобильного телефона или планшета.