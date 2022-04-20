Ремонт дорог в Бишкеке. Мост на улице Бектенова строить не будут

Мост на улице Бектенова через канал строить не будут. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Улан Уезбаев.

Напомним, что в прошлом году жители улицы Бектенова (от канала до улицы Ахунбаева) выступили против ее реконструкции и строительства моста.

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По словам Улана Уезбаева, мэрия в прошлом году отремонтировала отрезок улицы от Горького до Карасаева. «Ширина дороги на нем семь метров, с обеих сторон тротуары и ирригация. Мы покажем его жителям других отрезков. Если они согласны, то отремонтируем до канала. Мост строить не будем однозначно. Из проекта его вычеркнули», — отметил он.

Напомним, в столице началась реализация второй фазы проекта развития улично-дорожной сети, рассчитанной на два года. За это время в Бишкеке планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.