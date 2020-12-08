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Общество
Сюжет: COVID-19

Time назвал 2020 год худшим в истории

Американский журнал Time назвал 2020 год худшим в истории. Журнал опубликовал обложку в Twitter, сообщает gazeta.ru.

На обложке нового выпуска журнал разместил перечеркнутые цифры 2020.

В статье, связанной с обложкой, кинокритик Стефани Захарек отметила, что в истории США были и куда более нелегкие годы, но вряд ли кто-то из ныне живущих людей сталкивался с пандемией, похожей на коронавирус.

Будь 2020-й картиной-антиутопией, вы бы, скорее всего, выключили ее после 20 минут. Этот год не был зловеще волнующим, как выдуманный апокалипсис. Он, помимо того, что был полон боли, был до сумасшествия будничным, при этом ежедневная рутина стала нашим врагом.

Стефани Захарек

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: в стране заразились 14,7 миллиона, выздоровели 8,6 миллиона, скончались 285 тысяч человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 67,5 миллиона заболевших, 45 миллионов выздоровели, больше 1,5 миллиона человек скончались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175935/
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