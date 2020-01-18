Гибель девочки в Сузаке. Дело передано в суд

Следствие по факту гибели двухлетней девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области завершено. Дело передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По данным ведомства, обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР предъявлено бабушке ребенка. Она находится под домашним арестом, поскольку у нее несовершеннолетний ребенок. Родственники и она сама отрицают, что девочка была избита.

Но, согласно результатам комиссионной экспертизы, малышка скончалась в результате полученных травм.

Напомним, что в мае 2019 года в больницу Джалал-Абада со множественными травмами поступила двухлетняя девочка из Сузака. Родственники утверждали, что ребенок упал с лестницы. Спустя несколько дней девочка скончалась, не приходя в сознание.