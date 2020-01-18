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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Гибель девочки в Сузаке. Дело передано в суд

Следствие по факту гибели двухлетней девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области завершено. Дело передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона. 

По данным ведомства, обвинение по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР предъявлено бабушке ребенка. Она находится под домашним арестом, поскольку у нее несовершеннолетний ребенок. Родственники и она сама отрицают, что девочка была избита. 

Но, согласно результатам комиссионной экспертизы, малышка скончалась в результате полученных травм.

Напомним, что в мае 2019 года в больницу Джалал-Абада со множественными травмами поступила двухлетняя девочка из Сузака. Родственники утверждали, что ребенок упал с лестницы. Спустя несколько дней девочка скончалась, не приходя в сознание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140868/
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