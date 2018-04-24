Chaarat Gold Holdings предложила «Центерре» продать рудник «Кумтор»

Компания Chaarat Gold Holdings Limited сделала предложение Centerra Gold Inc. о покупке у нее рудника «Кумтор». Об этом говорится в заявлении компании.

Как отмечается, «данное приобретение станет частью предлагаемой трехсторонней сделки между Chaarat, Centerra и государственным концерном Кыргызстана ОАО «Кыргызалтын». Chaarat предлагает «Кыргызалтыну» совместную сделку по покупке «Кумтора» у Centerra Gold Inc. в рамках соглашения, которое предоставит Chaarat право собственности на базовый капитал «Кумтора», управление и эксплуатацию рудника. «Кыргызалтын» будет держателем привилегированных акций и иметь право на 50 процентов прибыли от «Кумтора».

Как сообщил Chaarat, компания твердо убеждена, что это предложение привлекательно для всех заинтересованных сторон, в том числе граждан и правительства Кыргызстана, «Центерры», ее акционеров и инвесторов.

Компания намерена в рамках будущей сделки инвестировать до $600 миллионов в два других проекта в горнодобывающем секторе Кыргызстана в течение следующих 5-7 лет.

Chaarat подчеркивает, что в среднесрочной перспективе сделка послужит платформой для дальнейших приобретений и получения значительных и стабильных дивидендов. Chaarat поддерживает Кыргызстан и хочет повысить вклад в развитие горнодобывающей промышленности в стране за счет приобретения «Кумтора».