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Экономика

Кыргызстан и Бахрейн подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн подписан меморандум о взаимопонимании в сфере экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что основная цель документа — развитие и углубление сотрудничества между Кыргызстаном и Бахрейном в области торговли и экономики. Кыргызстан и Бахрейн сделали шаг к укреплению экономических связей. 

В ведомстве отметили, что этот меморандум закладывает основу для более тесного взаимодействия, обмена опытом и запуска совместных проектов.

21 апреля состоялся первый официальный визит президента КР Садыра Жапарова в Бахрейн по приглашению короля Хамада бин Иса Аль Халифы. По итогам встречи сторон был подписан ряд двусторонних документов. 

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326916/
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