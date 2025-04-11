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Экономика

Цена на золото в мире вновь побила рекорды. Какова ситуация в Кыргызстане

На мировых биржах унция золота вновь достигла рекордной стоимости согласно статистике TrandingView. В настоящее время она торгуется по $3 тысячи 229, что в пересчете по официальному курсу Нацбанка Кыргызстана составляет 282 тысячи 376 сомов.

В соответствии со статистикой Национального банка КР нынешняя стоимость является рекордной.

Напомним, в конце марта цена золота, как на мировых биржах, так и в Кыргызстане, достигла рекордной стоимости на тот момент $3 тысячи 72. С тех пор металл продолжал дорожать, однако 7 апреля цена все- таки пошла на спад, упав до $2 тысяч 965.

В нашей республике стоимость золота тоже достигла исторического максимума, взлетев до отметки 277 тысяч 571 сом за унцию. Таким образом, с начала 2025 года цена унции золота выросла на 44 тысячи 254 сома. Так, 8 января унция драгоценного металла стоила 233 тысячи 317 сомов.

Напомним, по мнению международных экспертов, такой рост стоимости золота обусловлен вводом торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325728/
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